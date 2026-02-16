Marco Rubio, İran’la anlaşma yapmanın zor olduğunu belirterek müzakerelerin sürdüğünü ve diplomatik bir çözüm için umutlu olduklarını söyledi.

Rubio, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Viktor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın barışçıl sonuçları ve müzakere edilmiş çözümleri tercih ettiğini ifade eden Rubio, “Müzakerecilerimiz şu anda oraya gidiyorlar. Toplantılar yapacaklar, ne olacağını göreceğiz. Umutluyuz. Bir anlaşma olabilir.” dedi.

İran’la yapılacak bir anlaşmanın kolay olmayacağını vurgulayan Rubio, Washington yönetiminin diplomatik bir çözüme açık olduğunu ancak sürecin zorlu geçeceğini dile getirdi.

Rubio ayrıca ABD ile Macaristan arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, iki ülke liderleri arasındaki kişisel bağların ilişkilerin güçlenmesinde etkili olduğunu söyledi. Macaristan’ın ekonomik istikrarının ABD açısından da önemli olduğunu belirten Rubio, iki ülke arasındaki iş birliğinin süreceğini ifade etti.

Orban: İlişkilerde yeni bir altın çağ

Viktor Orban ise ABD ile Macaristan ilişkilerinde yeni bir “altın çağ” başladığını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar dengeli ve dostane olduğunu kaydeden Orban, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış için çaba gösterdiğini savundu.

Orban, olası bir barış zirvesine Budapeşte’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtirken, ülkesinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılımına karşı olduğunu yineledi.

Basın toplantısı kapsamında ABD-Macaristan Sivil Nükleer İşbirliği Hükümetlerarası Anlaşması da imzalandı. Macaristan’da 12 Nisan’da genel seçim yapılacak.