Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili yayımlanan belgeler hakkında konuştu.

13-15 Şubat'ta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da olan 78 yaşındaki Demokrat Partili, "Gerçekten korkunç, çok rahatsız edici bilgiler var" dedi.

Clinton'a, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelerdeki Batılı liderlerin davranışlarının Batı değerlerinin yansıması olup olmadığı soruldu.

Eski first lady, "Bunlar korkunç, umuyoruz ki her geçen gün yeni belgeler yayımlanmaya devam eder" yanıtını verdi.

Clinton belgelerde adı geçen herkesin suçlu olmadığını da vurguladı. Bilgilerin tamamen şeffaf olması ve gerek görülmesi halinde adı geçenlerin sorumlu tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

79 yaşındaki eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da adı Epstein belgelerinde geçiyor.

Epstein dosyalarıyla ilgili olarak eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 26 Şubat'ta, eşi Bill Clinton'ın ise 27 Şubat'ta ABD Kongresi'nde ifade vermesi bekleniyor.

Clintonların kamuoyuna açık oturumda ifade verme istekleri, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından kabul edilmedi.

Bill Clinton, Epstein'le ilişkisinde herhangi bir suç işlemediğini, onun bir suçlu olduğunu bilmediğini ve pedofil milyarder 2006'da hüküm giymeden önce arkadaşlığını sonlandırdığını savunuyor.

Clintonların Kongre'de ifade vereceği haberi üzerine görüşü sorulan ABD Başkanı Donald Trump, bu durumu "üzücü" bulduğunu söylemişti:

Dürüst olmak gerekirse bu çok yazık, onu her zaman sevmişimdir. O çok yetenekli bir kadındı. Diğerlerinden daha iyi tartışıyordu. Bu durumunu görmek hoşuma gitmiyor.

Bill Clinton'a karşı birilerinin harekete geçmesi beni rahatsız ediyor. Onu severim.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklandıktan sonra nakledildiği New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in iş ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell de kız çocuklarının fuhuş ağına katılmasını sağladığı gerekçesiyle Aralık 2021'de suçlu bulunmuş, Haziran 2022'de de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şimdiye dek açıklanan dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, Birleşik Krallık'ta prenslikten azledilen Andrew, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz, sinemacı Woody Allen ve filozof Noam Chomsky gibi ünlü isimler de yer almıştı.