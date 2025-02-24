Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,02 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,16 artarak 74,02 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,26 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle kısmen destekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,28 düşüşle 106,220 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatına yeniden başlayacağı ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik barış görüşmelerinin küresel arzı artıracağı beklentileri petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor.

IKBY'den dün yapılan yazılı açıklamada, bölgede üretilen petrolün ihracatının yaklaşık iki yılın ardından yeniden başlatılması konusunda Irak hükümeti ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Irak Petrol Bakanı Vekili Basim Muhammed Hudayr, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Kuzey Petrol Şirketi teknik ekipleri ile IKBY temsilcilerinin, petrolün yeniden pompalanması için ihracat boru hatlarının hazır olup olmadığına yönelik inceleme ve denetimleri sürdürdüğünü söyledi.

Hudayr, ilk aşamada IKBY'den günlük 185 bin varil petrol ihracatı planlandığını, bu miktarın kademeli olarak 400 bin varile çıkarılacağını belirtti.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlaması için Türk yetkililerle temas halinde olunduğu ve yanıt beklendiği kaydedildi.

Uzmanlar, Ceyhan Limanı üzerinden Irak petrol ihracatının yeniden başlamasının, küresel petrol arzını artırarak piyasalardaki tedarik endişelerini azaltabileceğini ve bu durumun arz-talep dengesindeki iyileşme nedeniyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşının barış anlaşmasıyla sona ereceğine yönelik beklentiler petrol fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 etkinliğinde Cumhuriyetçi seçmenlere son bir ayda gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin de katılması gerektiğini söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği tarafından Rus petrol ihracatına uygulanan yaptırımlar, sevkiyatları kısıtlarken deniz yoluyla yapılan petrol arzını olumsuz etkiliyor. Olası bir barış anlaşması durumunda söz konusu yaptırımların kaldırılması ihtimali, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü destekliyor.

Brent petrolünde teknik olarak 76,89 doların direnç, 73,44 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: RSS