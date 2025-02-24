Akdeniz Karpaz Üniversitesi akademisyenleri, 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü kapsamında 28 Şubat'ta panel düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan duyuruda, panel Lefkoşa Grand Pasha Otel’de saat 09.30'da başlayacak.
Konuşmacılar arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Erdem Ertürk ve Öğr. Gör. Kader Bal, Akdeniz Karpaz Üniversitesinden Öğr. Gör. Hakan Şonya ve Öğr. Gör. Faith Umene Banje bulunuyor.
Etkinlik moderatörlüğünü, Akdeniz Karpaz Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. Turan Cavlan yapacak.
Sıfır Ayrımcılık Günü etkinliği, toplumsal bilinci artırmayı ve insan haklarına yönelik duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.