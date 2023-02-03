Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, devam eden resesyon endişelerinin yol açtığı zayıf talep görünümü etkili oldu.

Dünya genelinde önemli merkez bankaların para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalsa da devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, açıklamalarında şahin tonunu yumuşatsa da son toplantıda iş gücü piyasasının hala sıkı olması nedeniyle birkaç faiz artışına daha ihtiyaç duyabileceklerini belirtti.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik ve talebe yönelik toparlanmaya ilişkin karışık sinyaller de belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde etkiliyor.

Öte yandan, 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek Rus rafine petrol ürünlerine yönelik AB ambargosu da arz endişelerini tetikleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

AB ülkeleri, Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar, sıvı yakıtın variline 45 dolar tavan fiyat uygulanmasını da değerlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,21 ile 82,40 dolar aralığının direnç, 82,02 ile 81,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.