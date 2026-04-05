ABD Başkanı Donald Trump bugün İran’da cuma (3 Nisan) düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu:

“Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız.”

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari Trump’ın açıklamasını “Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu” diyerek reddetti.

ABD’ye ait iki Black Hawk helikopteriyle bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan’ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu öne süren Zülfikari “Uçaklar alevler içinde yanıyor” dedi.