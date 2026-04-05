İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran, gece yarısından beri düzenlediği üçüncü misillemede, İsrail'in kuzeyini hedef alırken bölgedeki birçok kentte sirenler çaldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayla ilgili isabet ve yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise İran füzelerinin İsrail hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.