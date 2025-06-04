Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu evde sehpa üzerinde bulunan cüzdan ve cüzdanda muhafaza edilen 500 sterlini çaldığı tespit edilen F.D (K-42) tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, 1 Haziran’da yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Çatalköy’de hırsızlık…

Çatalköy’de yol kenarında park halinde bulunan bir salon aracın dört çelik jant ve lastiklerini çaldığı tespit edilen M.Y (E-55) tutuklandı.

Olay Beşparmak Caddesi'nde 30-31 Mayıs tarihleri arasında yaşandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.