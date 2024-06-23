BOĞAZİÇİ LAPOTOZ KÖYÜNDE BAŞI BOŞ KÖPEKLER DEHŞET SAÇIYOR

Bölge sakinleri huzursuz

Ergün Yahat

Yeni İskele ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde başı boş gezen köpekler Sündüz Yanmaz'ın evinin bahçesine girerek köpeğini parçalarken köy halkı huzursuzluk yaşıyor.

Köylüler çocuklarımızı markete göndermeye bile korkuyoruz. Birilerinin bu işe özellikle devletimizin el atması gerekiyor , yaklaşık 2 yıl önce İskele belediyesinden hayvan sever derneklerine devredilen ve kontrolleri dernekler tarafından yürütülen barınak dolarken iddalara göre barınakta 500- 600 arası köpeğin bulunduğu, köpeği saldırıya uğrayan aile burda belediyenin sorumluluğu yok çünkü biz biliyoruz belediye bu barınağı 2 yıl önce hayvan sever derneklerine vermiş. Bunun yanında veteriner personel maaş ödeme yanında 1 araç tahsisi ve mama yardında bütün katkıları yapmaktadır .Bu işe devletimizin bir el atması lazım ne olacak sokaklarda yürümekte korkar olduk.

Güney kıbrısı örnek alsınlar köylerde bir başı boş köpek görürlerse...