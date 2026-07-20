20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü kapsamında Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Şehitlik Özel Defteri imzalayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şehitlerin emanetini aynı kararlılıkla korumaya devam edeceklerini belirterek, mücadelelerinin; bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceğinden mahrum kalmaması ve halkın onuruyla yaşamaya devam etmesi için olduğunu vurguladı.

Boğaz Şehitliği’ndeki tören saat 18.00’de protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, askeri yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yılında, Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü ve onurunu korumak uğruna verdiğiniz büyük mücadelenin önünde saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum.

Sizler, Kıbrıs Türk halkının başı dik ve güven içinde yaşayabilmesi için canınızı feda ettiniz. Kıbrıs Türk halkı, sizlerin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizlere düşen en büyük görev, emanetinizi aynı kararlılıkla korumak ve çocuklarımıza barışın, adaletin ve güvenin hakim olduğu bir gelecek bırakmaktır.

Mücadelemiz, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceğinden mahrum kalmaması ve halkımızın onuruyla yaşamaya devam etmesi içindir.

Manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”