Canlı karıncalar, Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda kontrolde Çin’e gidecek olan Zhang Kequn adlı kişinin bavulunda bulundu.

BBC’nin haberine göre gözaltına alınan şüpheli henüz suçlamalara yanıt vermedi fakat savcılar geçen yıl Kenya’da çökertilen bir karınca kaçakçılığı şebekesiyle bağlantılı olduğu görüşünde.

Karıncalar, uluslararası biyolojik çeşitlilik anlaşmalarıyla korunuyor ve ticareti sıkı bir şekilde denetleniyor.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) geçen yıl koleksiyoncuların evcil hayvan olarak beslediği bahçe karıncalarına (bilimsel adı messor cephalotes) talebin Avrupa ve Asya’da giderek arttığı uyarısında bulunmuştu

Savcı, Zhang’ın 1948 karıncayı deney tüplerine, 300 karıncayıysa valizindeki üç rulo kağıt mendilin arasına gizlediğini anlattı.

Ayrıca mahkemeden şüphelinin elektronik cihazlarının incelenmesini talep etti.

KWS’nin kıdemli yetkilisi Duncan Juma karınca kaçakçılığının devam ettiğinden şüphelenildiğini, soruşturmanın Kenya kasabalarına genişletilmesiyle yakalamaların artacağını söyledi.

2025 Mayıs’ta Kenya’da bir mahkeme, ülkenin dışına binlerce canlı kraliçe karınca kaçırmaya çalışan dört kişiye bir yıl hapis veya 7 bin 700 dolar para cezası kesmişti.

Cezalandırılan ikisi Belçikalı, biri Vietnamlı ve diğeri Kenyalı’ydı. Dördü suçlamaları kabul etmişti.

Savcılar, Zhang’ın bu şebekenin beyni olduğu fakat geçen yıl farklı bir pasaportla Kenya’dan kaçtığını belirtiyor.

Mahkeme, Zhang’ın gözaltı süresini soruşturmanın derinleştirilmesi beş gün uzattı.

Geçen yıl el konanlar, dev Afrika hasat karıncalarıydı. KWS’ye bu tür, ekolojik açıdan önemli ve ekosistemden çıkarılması toprak sağlığı ve biyolojik çeşitliliği bozabilir.