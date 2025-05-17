Alithia gazetesi “Yunanistan ve Kıbrıs BM Güvenlik Konseyi’nde Türkiye’ye Karşı” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın toplantıda, Türkiye’yi, kayıplar konusunda askeri arşivlere ve gömü yerlerine erişimi ret etmekle suçladığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Maria Mihail toplantıda yaptığı konuşmada, “Türk işgali” olarak nitelendirdiği 1974 yılı boyunca 2 bin kişinin kaybolduğunu belirtirken, Türkiye’yi de Kayıp Şahıslar Komitesi ile iş birliği yapmayı reddetmekle suçladı.

Mihail ayrıca Türkiye’nin askeri arşivlere ve gömü alanlara erişimi de engellediğini savundu.

Yunanistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Evangelos Sekeris ise yaptığı konuşmada kayıpların korunması açısından kararın, dönüm noktasını teşkil ettiğini ifade etti.

Sekeris ayrıca ülkesinin, Kayıp Şahıslar Komitesine verdiği desteği de dile getird