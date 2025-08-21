“Riskli organların gıda zincirine girmesi engellenmeli”

Veteriner hekimler, Deli Dana ve Scrapie hastalıklarına ilişkin uyarılarda bulunarak, riskli tüm organların gıda zincirine girmesinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Veteriner hekimler, ihtiyatlılık prensibine dikkat çekerek, düzenli tarama programlarının bir an önce devreye konulması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası, ortak bir basın açıklaması yaparak “Deli Dana” (BSE) ve Scrapie hastalıklarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Veteriner örgütlerinin açıklamasında, Sağlık Bakanlığının “Deli Dana” ile ilgili açıklamasının doğru ancak eksik olduğu ifade edilerek, “toplumda hiçbir risk olmadığı ve yeni önlemlere ihtiyaç duyulmadığı” algısının yaratıldığı savunuldu, gerekli önlemlerin alınmasının önemi vurgulandı.

Küçükbaş hayvanlarda görülen ve Deli Dana gibi Prion Protein hastalığı olan Scrapie hastalığının da risklerine işaret edilen açıklamada, bu hastalığın insanlara geçiş kaynağına dair kesin bilimsel kanıt olmadığı kaydedildi, riskli organların gıda zincirinden çıkarılması ve ihtiyatlılık prensibi gereği Avrupa Birliği’nde olduğu gibi düzenli tarama programlarının uygulanması gerektiği kaydedildi.

- “Yüksek riskli sayılan organlar resmi veteriner hekim sorumluluğunda imha edilmeli”

İnsanlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığının (CJD), tüketilen büyükbaş hayvanlarda prion proteinin biriktiği organlarla (beyin, omurilik, göz, dalak vb.) bulaşma riski olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Mezbahalarda kesilen ve hastalık riski taşıyan yaşlardaki hayvanların (büyükbaşta 30 ay ve üzeri) yüksek riskli sayılan beyin, omurilik, göz, vb. organlarının resmi veteriner hekimlerin yetki ve sorumluluğunda imha edilmesi gerekmektedir. Veteriner Dairesi’nin siyasetten uzak bir kararlılıkla, tarama testlerine başlayarak, riskli tüm organların imhasına yönelik gerekli önlemleri almalıdır.”

Açıklamada, ayrıca, KKTC’de şimdiye kadar “Deli Dana” hastalığı vakasına rastlanmadığı ancak küçükbaşlarda Scrapie hastalığının varlığının bilindiği aktarıldı, bu kapsamda önlem ve tarama çalışmalarına acilen başlanması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, hastalığa dirençli ırk ve hayvanların tespit edilerek ıslah faaliyetlerinin yapılması gerekliliğine de vurgu yapıldı.

Açıklamada, sorumlu makamların gereğini yerine getirmesinin ardından, resmi veteriner hekim kontrolünde ve onayıyla üretilen hayvansal ürünlerin tüketilmesinde bir sakınca olmadığı belirtildi.