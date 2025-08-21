Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu ima eden sözlerini, KKTC açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir argüman olarak nitelendirdi. Öztürkler, “Eğer Kırım’ın statüsü tartışılabiliyorsa, KKTC’nin de meşruiyeti ve tanınma hakkı yeniden değerlendirilmelidir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Bağımsız Gençlik Platformu Derneği Başkanı Hüseyin Arsal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Öztürkler, Trump’ın açıklamasının uluslararası hukukta tutarsız yaklaşımların derinliğini ortaya koyduğunu belirterek, “çifte standartlara karşı eşitlik” ilkesinin savunulması gerektiğini vurguladı.

Trump’ın açıklamasının uluslararası toplumun kendini sorgulaması için bir fırsat sunduğunu ifade eden Öztürkler, “Eğer Kırım’ın statüsü tartışılabiliyorsa, KKTC’nin de meşruiyeti ve tanınma hakkı yeniden değerlendirilmelidir” dedi.

KKTC’nin uluslararası tanınma mücadelesini barışçıl yollarla sürdürdüğünü hatırlatan Öztürkler, Kırım örneğinin KKTC’nin de halk iradesiyle şekillenmiş bir siyasi yapı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

“Bu durum, KKTC’nin haklı taleplerinin uluslararası arenada neden sistematik olarak bastırıldığını sorgulatmaktadır” diyen Öztürkler, halkların kendi kaderini tayin hakkının Kıbrıs Türk halkı için de geçerli olması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, Rum tarafının bu açıklamaya gösterdiği tepkinin, KKTC’nin uluslararası hukuk çerçevesinde haklı bir zemine sahip olduğunu dolaylı olarak kabul ettiği anlamına geldiğini belirtti.

Rum tarafının “tek meşru hükümet” iddiasının halkların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Öztürkler, bu yaklaşımın çözüm sürecini tıkadığını söyledi.

BM’nin beş daimi üyesine çağrıda bulunan Öztürkler, KKTC’nin haklı zeminini tanımaları gerektiğini ifade ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün bu bağlamda tarihi bir duruş olarak örnek alınması gerektiğini dile getirdi.

-AB Sözcüsüne yanıt… “KKTC’de yasama ve yargı erkleri bağımsız şekilde işliyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Avrupa Birliği Sözcüsünün KKTC yargı sistemiyle ilgili yaptığı açıklamaya da yanıt vererek, KKTC’de yasama ve yargı erklerinin bağımsız şekilde işlediğini vurguladı.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nde halkın iradesiyle şekillenen yasaların, demokratik süreçler çerçevesinde yürürlüğe girdiğini ve yargı organlarının siyasi müdahaleden uzak, evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda karar verdiğini ifade etti.

KKTC’nin hukuk devleti ilkesine bağlı bir yapıya sahip olduğunu belirten Öztürkler, dış kaynaklı açıklamaların Kıbrıs Türk halkının demokratik kazanımlarını gölgelememesi gerektiğini söyledi.

“Yargımız, anayasal güvence altında bağımsızdır ve uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde görev yapmaktadır” diyen Öztürkler, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs’ta yalnızca Rum tarafını muhatap almasının adil olmadığını dile getirdi.

-Arsal

Bağımsız Gençlik Platformu Derneği Başkanı Hüseyin Arsal ise konuşmasında, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.