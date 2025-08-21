Gazimağusa Belediyesi, yol boyama, levhalama ve trafik düzenleme çalışmaları nedeniyle İtfaiye Sokak ile Kaymakam Sokak'ın bugün 18.00-00.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İtfaiye Sokak, İlker Karter Sokak yönünden Polatpaşa Bulvarı yönüne tek yön olarak araç trafiğine açılacak, Kaymakam Sokak ise yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde kısmen tek yön olarak hizmet verecek.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve çalışmalar sonrasında bölgede yerleştirilecek trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları istendi.