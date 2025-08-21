Üstel: “Hedefimiz, KKTC ekonomisini daha güçlü bir noktaya taşımak"

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mehmet Göze (Asi) Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nın Mağusa Serbest Limanı’ndaki şubesi dün açıldı.

Açılış törenine; Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, KTMMOB Başkanı Seran Aysal, KTMMOB’ye bağlı Oda Başkanları, oda üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

- Üstel: “Biz hayal değil, gerçek üretiyoruz”

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, hedeflerinin KKTC ekonomisini daha güçlü bir noktaya taşımak olduğunu ifade etti.

30 yıldır mücadelesi verilen ve 20 yıldır her hükümetin gündeminde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projenin, kendi hükümeti döneminde gerçekleştiğini belirten Üstel, “Çünkü biz irade koyduk, kararlılık gösterdik, ihtiyaçtır dedik ve bugün bu güzel açılışa hep birlikte şahitlik ediyoruz. Biz hayal değil, gerçek üretiyoruz.” dedi.

“Hükümetimiz, odalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ülkede çağdaş bir yapı denetim sistemi var edebilmek için kararlılıkla çalışıyor. 20 yıllık mücadelenin ardından biz taşın altına elimizi koyduk. Çünkü önlem almak bizim görevimizdir. Halkımız bize bu görevi, ‘önlem alın’ diyerek verdi.” diyen Üstel, laboratuvarın oluşumunda katkı sağlayan Mağusa Belediye Başkanı’na da teşekkür etti.

Bu oluşumun hükümet, bakanlıklar ve sivil toplum dayanışmasının en güzel örneği olduğunu vurgulayan Üstel, “Dayanışmayla yükseliyoruz.” diye konuştu.

Doğal afetleri felakete dönüştürenin “ihmaller” olduğuna dikkat çeken Üstel, bu ihmallere asla göz yummayacaklarını kaydetti.

- “Güvenli bir gelecek için, güvenli yapılar”

Üstel, “Yasalarımıza göre gerekli tedbirleri alacak, kimseye ayrıcalık tanımayacağız. Yapı denetiminde yeni düzenlemeler gerekiyorsa, bu noktada da odalara açık çek veriyorum. Gelin birlikte değiştirelim. Güvenli bir gelecek için, güvenli yapılar.” şeklinde konuştu.

Açılışını yaptıkları laboratuvarın güvenli yapıların oluşmasına hizmet edeceğini ifade eden Üstel, artık ülkeye gelen her demirin bu laboratuvarda test edileceğini ve standartlara uymayan malzemelerin geri gönderileceğini belirtti.

“Böylece hem ülkemizin güvenliği sağlanacak hem de kalitesiz malzeme girişine son verilecektir.” diyen Üstel, laboratuvarın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

- Ekinci: “Bu laboratuvar bir başlangıç”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklama ise, yeni şubenin Kuzey Kıbrıs’ın deprem riski altında bulunan bir coğrafyada güvenli yapılaşma için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci törende yaptığı konuşmada laboratuvarın ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ekinci, Kuzey Kıbrıs’ın ikinci derece deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak, inşaat demirlerinin ve diğer yapı malzemelerinin mutlaka liman girişinde denetlenmesi gerektiğini söyledi.

“Bugüne kadar adaya giren evsafına uygun olmayan demirler, şantiyelerde denetlendiği için başka inşaatlara aktarılabiliyordu. Ancak ithal edildiği noktada, yani limanda yapılacak denetimler çok daha güvenli ve etkilidir.” diyen Ekinci, son dönemde tespit edilen standart dışı demirlerin engellenmesinin bu laboratuvarın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Ekinci, laboratuvarın yalnızca demir değil, ilerleyen süreçte yapı profilleri, tuğla ve diğer yapı elemanlarının da denetiminden sorumlu olacağını belirtti.

Ekinci, laboratuvarın kurulmasında devlet bütçesine herhangi bir yük getirilmediğini vurgulayarak, “Ofis alanı ve laboratuvar donanımı, gönüllü yatırımcıların desteği ve odamızın öz kaynaklarıyla hayata geçirildi. Bu bizim için ayrı bir gururdur.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Başbakan Ünal Üstel’e, müsteşarlara, Limanlar Dairesi personeline ve emeği geçen tüm İMO mensuplarına teşekkür eden Ekinci, “Bu laboratuvar bir başlangıçtır. Hepimize hayırlı olsun.” dedi.