Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği temaslarını tamamlamasının ardından adaya döndü.

Saat 20.15'te ülkeye dönen Tatar, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısında Tatar’a, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanı danışmanlarından Hüseyin Işıksal ve Sülen Karabacak eşlik ediyor.

- Tatar’ın temasları

Tatar, New York’taki iki günlük programı kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bire bir görüşme gerçekleştirdi.

Bunun yanında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü; Guterres’in ev sahipliğinde yapılan üçlü görüşmede Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Üçlü görüşmenin ardından Tatar, BM Genel Merkezi’nde ve daha sonra Türkevi’nde açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, Kıbrıs’ta federasyon çatısı altında çözüm arayışının sona erdiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta iki devletliliğin ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres ise toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs ile ilgili kişisel temsilcisini, mümkün olan en kısa sürede daha geniş kapsamlı bir gayri resmi toplantı hazırlığı amacıyla görüşmeler yapmak üzere göndermeye karar verdiğini belirtti.