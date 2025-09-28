Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Korkuteli’nde bölge halkıyla bir araya geldi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Korkuteli Kahvehanesi’nde halkla Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaşan Erhürman, “Çocuklarımız arasında, annelerinin, babalarının kiminle, nerede evlendiğinden, kendilerinin veya ana babalarının doğum yerinden hareketle ayrımcılık yapılmasına asla izin vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

- “Hep birlikte liyakat esasına göre çalışacağız”

Ziyarette konuşan Erhürman, “Varız demenin, biz buradayız demenin zamanı; çocuklarımızın önünü açmanın zamanı şimdidir.” dedi.

Beş senedir Kıbrıs Türk halkının sesinin "dünyada duyulmaz" olduğunu söyleyen Erhürman, “Sözümüz anlaşılmaz oldu. İsmimiz bilinmez oldu. Varlığımız hatırlanmaz oldu. Bizi bu hallere düşürdüler. Bu hal, hal değildir. Bu halleri reddediyoruz. Sesimiz yeniden duyulacak, sözümüz yeniden anlaşılacak.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının unutulmayacağının altını çizen Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı olmak için değil yapılmayanı yapmak için geleceğiz.” ifadelerini kullandı ve beş yılda bir şey yapılmış olsa, ‘Ben bu görevi sürdürmek istiyorum’ derken anlatacak bir şeylerin olacağını söyledi.

Daha önceki dört cumhurbaşkanı döneminde de Kıbrıs Türk halkının haklarının müzakere masasında arandığını ifade eden Erhürman, “Dört dönemde de kapıların açıldığını gördük. Cumhurbaşkanlığının kapılarının sürekli çalındığını gördük. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının burada olduğunu gördü. Son beş yıl boş geçti.” dedi.

Özgüveninin, Erhürman’ın bilgisinden kaynaklanmadığını; halkın bilgisinden, yetişmiş insanlarından kaynaklandığını belirten Erhürman, “Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Hep birlikte, liyakat esasına göre çalışacağız.” dedi.

- “Tüm insanlarımızı eşitlik temelinde bütünleştirir, birleştiririz”

“Sağcı, solcu demeden 'Biz de bu yolda yürüyoruz' diyenlerle birlikte yürümeye devam ettiklerini dile getiren Erhürman, “Hep birlikte yürüyecek, hep birlikte kazanacağız.” dedi.

Tufan Erhürman, “Bizim ortak bir noktamız var: Sevgi. Bunun da iki ayağı var: Bu yurda duyduğumuz sevgi ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgi. İşte bizi aynı yolda buluşturan bu sevgidir. Bu yurda zarar verdiler, çocuklarımıza zarar verdiler. Biz de dikildik karşılarına. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yol, sevgi yoludur dedik.” dedi.

Herkesin eşit haklara sahip olduğu, her türlü ayrımcılığın reddedildiği bir gelecek vurgusu yapan Erhürman, “Biz, bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz ve siyasi eşitliğimizden asla vazgeçmeyiz.” diye konuştu. Erhürman, bu adada, koşullar ne olursa olsun, bir Kıbrıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara Kıbrıslı Türk çocukların da sahip olacağını vurguladı.

- “Tüm insanlarımızı eşitlik temelinde birleştiririz”

Erhürman, “Çocuklarımız arasında, annelerinin, babalarının kiminle, nerede evlendiğinden, kendilerinin veya ana babalarının doğum yerinden hareketle ayrımcılık yapılmasına asla izin vermeyiz.” diyerek, insanları hangi sebeple olursa olsun bölüp parçalamaya, ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışanların karşısında dimdik duracaklarına işaret etti.

Erhürman, “Tüm insanlarımızı eşitlik temelinde bütünleştirir, birleştiririz.” ifadelerini kullandı.