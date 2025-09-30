Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bugün, Yenierenköy Sağlık Ocağı’nın güneyinde bulunan dere yatağında çıkan yangının büyümeden kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada; Orman Dairesi, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangının çevreye yayılmasının önüne geçildiği ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.

- Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sadece kurumların değil, tüm toplumun yangınlarla mücadelede sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Çavuş, “Bugün Yeni Erenköy’de gösterilen hızlı refleks ve dayanışma, bu bilinçle hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur.” ifadelerini kullandı.

Çavuş ayrıca, yangına müdahale eden tüm ekiplere ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, özellikle riskli yaz aylarında en küçük dikkatsizliğin dahi büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı.