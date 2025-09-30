“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık, G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanık avukatı Uğur Çulhaoğlu hazır bulundu

Mahkeme, duruşmanın 8 Ekim Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

“(BM’de) Ada'da 'iki ayrı devlet ve iki ayrı halk' olduğu gerçeğinden hareketle KKTC’yi tanıma çağrımızı tekrarladık”
Duruşmada, Türkiye’den getirilmesi beklenen bir uzman, savunmanın tanığı olarak dinletilecek.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.