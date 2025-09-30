Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü sendikalar, “fiber altyapıyla ilgili imzalandığı iddia edilen protokol hakkında belirsizlikler ve kamuoyundan gizlenen uygulamalar olduğu" gerekçesiyle Telekomünikasyon Dairesi'nde uyarı grevi yapıyor.

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Federasyonu’na bağlı sendikalarla 08.00 – 12.00 saatleri arasında greve gitti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ise 08.00-15.30 saatleri arasında grevde olacak. Sendikalara ayrıca, Hür-İş ve Kamu-iş de destek belirtti.

Tel-Sen Yönetim Kurulu, saat 10.00 sıralarında Telekomünikasyon Dairesi’nin bağlı olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yla görüşme gerçekleştirdi.

Bu sırada, grevde olan daire çalışanları, sendikalar ve destek veren bazı birlikler Bakanlık önünde bir araya geldi. Sendikalar, Bakanlık girişine “Öleceksek öleceğiz, sonuna kadar direneceğiz” yazılı pankart astı. Eyleme destek veren İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği de kendi pankartlarını açtı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, basına açıklamalarda bulundu.

– Üredi: “Halkın parasıyla kimse Telekomünikasyon Dairesi üzerinden kirli işler yürütemez”

Üredi, basına yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görüşmede kendilerinden tekrardan bir araya gelmek üzere 3-4 günlük müsaade istediğini kaydetti.

Üredi, Bakan Arıklı’dan protokol içeriğine ilişkin çalışmaların devam ettiği bilgisi aldıklarını belirterek, “Eğer talep edilen sürenin ardından herhangi bir tepki alınmazsa eylemlerimiz daha da şiddetlenerek devam edecek.” dedi.

Bugün yapılan grevin bir kapının aralanmasını sağlamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Üredi, Arıklı ile, ayrıca fiber konusundaki çalışmaları yürütmek üzere bir komitenin kurulması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Üredi, “Halkın parasıyla kimse Telekomünikasyon Dairesi üzerinden kirli işler yürütemez. Buna ne Tel-Sen, ne de üyelerimiz, ne de çalışanlarımız, ne de halkımız izin vermez, vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.

- Bıçaklı: “Protokol imzalanmadan önce çalışanlarla paylaşılmalı, beraber değerlendirilmeli”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ise, fiber altyapıya ilişkin yapılacak herhangi bir anlaşmada Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının taraf olduğuna dikkat çekerek, “Siz bir iyileştirme yapmak isteyebilirsiniz. Ancak bu iyileştirmede ‘yanlış’ bir şey yoksa bizimle paylaşacaksınız.” dedi.

Bıçaklı, herhangi bir protokolün imzalanmasından önce taslağın hukukçularla değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Çalışanların haklarına zarar gelmeyeceği” ya da “Daire’nin faydasına olacağı” gibi sözlü ifadelerin yeterli olmadığını dile getirdi.

Protokolün imzalanmasının ardından çağrılmalarını asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Bıçaklı, eylem yapma ve mahkemeye başvurma haklarının saklı olduğunu vurguladı.

Bıçaklı, “Mücadeleniz doğrudur. Mücadeleden kaçmayacağız. Biz işyerlerimize ve çalışanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.