(Kamalı Haber) - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde görevli polis ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 2 kilo 700 gram hintkeneviri ve 250 gram Kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçüstü tutuklanan zanlı Ege Karabulut mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Karabulut benzer suçlardan Aralık 2022 yılında tutuklanmış ve teminata bağlanmıştı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Cemal Ramiz mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30 Haziran 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde görevli polis ekibinin almış olduğu bilgi ışığında zanlı Ege Karabulut’un Gönyeli’deki ikametgahını uyuşturucu zulası olarak kullandığına dair bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının ikametgâhına gidildiğini ve kaldığı apartmanın merdivenlerinde inerken tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıyla birlikte ikametgaha girerek, arama yaptıklarını, evde naylon poşete sarılı yaklaşık 2 kilo 700 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 250 gram kokain olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen 4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve banka kartı bularak, emare aldıklarını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin ve emarelerin analize ve parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini, olayla ilgili alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis memuru Ramiz, zanlıdan uyuşturucular ile ilgili izahat istendiğini gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü olarak yaptığı beyanında uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu, analize gönderilen maddelerin nevi ve miktarının teyidi için rapor bekleneceğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.