Larnaka’daki evinde kötü koşullar altında ve kilitli bir şekilde yaşamını sürdüren 79 yaşındaki demans hastası kadının, dün akşam itibarıyla huzurevine yerleştirildiği bildirildi.

Politis gazetesi, kadının birlikte yaşadığı 58 yaşındaki oğlunun da aile içi şiddet suçlamasıyla ilerleyen günlerde Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını yazdı.

Gazete, işe giden oğlu tarafından eve kilitlenen yaşlı kadının “yardım edin” diye bağırdığını ve evin önünden geçen bir kişinin, kadının yardım çağrısını duyarak polisi aradığını; polisin de kadını kilitli evden kurtardığını anımsattı.

Haberde, komşuların daha önce birçok kez polise ve sosyal hizmetlere ihbarda bulunmalarına rağmen, kadınla düne kadar ilgilenilmediği ve AKEL’in bu konuda açıklama yaparak, olayı kınadığı ve Sosyal Yardım Dairesi ile yetkili müsteşara bu konuda sorumluluk alması çağrısında bulunduğu kaydedildi.