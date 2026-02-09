Lefkoşa’da, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 60 mlgr alkollü olduğu tespit edilen Berkem Darbaz (E-22), yönetimindeki GLJARSYZ33EDAC şasi numaralı araçla seyrederken direksiyon hakimiyeti kaybederek, bir işletmeye ait reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, daha sonra başka bir iş yerine ait garaj kapısına ardından da beton kolona çarparak durabildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Murat Şarman (E-24), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.