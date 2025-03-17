

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, forum, saat 18.30’da Merkez Lefkoşa’da yapılacak.

Forumda, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde ve Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğunda yapılacak Bienal Lefkoşa’nın içeriği, süreç yönetimi ve genel kurgusu hakkında fikir alışverişinde bulunulması ve görüşlerin tartışılması amaçlanıyor.

Tüm yurttaşların davetli olduğu forumda, Bienal Lefkoşa’nın oluşum süreciyle ilgili öneriler değerlendirilecek. Ayrıca, bienal hakkında görüş ve önerilerini paylaşmak isteyenler [email protected] adresine e-posta gönderebilecek. E-posta yoluyla iletilen tüm görüş ve öneriler forum sırasında kamuoyuyla paylaşılacak.



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