Limasol’da iki kişiye bıçakla saldırıp, yaralayan bir kişi cinayet girişimi suçlamasıyla tutuklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, 32 yaşındaki bir kişinin cumartesi saat 04.00 sularında Limasol’da 33 ve 25 yaşlarındaki iki kişiye bıçakla saldırarak, yaraladığını yazdı.

Habere göre, sırtına aldığı bıçak yarasıyla hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kişi ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlandı. Olay yerinden kaçmayı başaran 25 yaşındaki kişi ise daha sonra gittiği hastanede ameliyat edildi.

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla aranan saldırgan ise dün ihbar üzerine yakalandığı ve saldırı aleti bıçağın da tasarrufunda bulunduğu kaydedildi.