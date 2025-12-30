Forbes'un haberine göre, Beyonce'nin, kurduğu şirket ve markalar ile ağırlıklı olarak müzik kariyeri boyunca edindiği serveti 1 milyar dolara ulaştı.

Eşi ABD'li rapçi Jay-Z gibi derginin milyarderler listesine giren 44 yaşındaki şarkıcı Beyonce, bu listedeki beşinci müzisyen oldu.

Beyonce ve Jay-Z'nin yanı sıra Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da milyarder müzisyenler arasında yer alıyor.

Öte yandan, 2024'ten bu yana basında ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in "milyarder" olduğu yönünde haberler olsa da Gomez, Forbes'un milyarderler listesinde yer almıyor.