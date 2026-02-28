ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyona yönelik tepkiler sürüyor. Bağımsızlık Yolu, sabah saatlerinde başlayan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının “önleyici saldırı” olarak sunulduğu ancak bunun bölgeyi daha geniş çaplı bir savaşa sürükleyebileceği savunuldu. Saldırının hem askeri hem ekonomik bir hamle olduğu ileri sürülerek, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç niteliği taşıdığı ifade edildi.

Kıbrıs’ın da son yıllarda artan askeri yığınak nedeniyle bölgesel gerilimin parçası haline getirildiği öne sürülen açıklamada, NATO kapsamındaki İngiliz üsleri ile Türkiye ve Yunanistan’ın askeri varlığına ek olarak ABD, İsrail ve Fransa’nın da adadaki askeri mevcudiyetine dikkat çekildi. Açıklamada, adanın bir “savaş üssü” haline getirilmesine karşı çıkmanın siyasi yönetimlerin sorumluluğu olduğu belirtildi.

Bağımsızlık Yolu, geçmişte Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de yaşananların ABD müdahalelerinin sonuçlarını gösterdiğini savunarak, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarına da atıfta bulundu. Açıklamada, mevcut süreçte tarafın İran halkı olduğu ifade edildi.

Parti, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınadığını belirterek İran halkıyla dayanışma mesajı verdi.