BEYARMUDU BELEDİYESİ'NDEN MİNİKLERE YENİ YIL BALOSU

Ergün Yahat

Beyarmudu Belediye başkanı Bülent Bebek belde miniklerine yılbaşı coşkusu yaşattı. Belediye tarafından düzenlenen yeni yıl balosu, minikler unutulmaz bir gün yaşarken . Belediyenin halk dansları ve judo etkinliğinin minik grupları için planlanan etkinlikte çocuklar; eğlenceli oyunlar, müzik ve dans eşliğinde doyasıya eğlendi. Renkli süslemeler, neşeli aktiviteler ve ikramlarla dolu program, yaşayan minikler yeni yıla kısa bir zaman kala yeni yıllarını kutlayan başkan ve ekibine teşekkür ettiler .

Belediye başkanı Bülent Bebek çocukların mutluluğunu ön planda tutarak organize ettiğimiz bu etkinlikte, aileler de güzel anılar biriktirdi. Belediye olarak, bu tür etkinliklerle toplumsal bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu .