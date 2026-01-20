Kamuda yetkili beş sendika, yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne yürüyecek.

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS adına açıklama yapan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” demek için yarın saat 09.30’da Taşkınköy Şefler Pastanesi önünde toplanıp, Devpa yolu takip edilerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne yürüyeceklerini kaydetti. Bengihan, yürüyüş eyleminin sendikaların yönetim kurulları düzeyinde olacağını da belirtti.