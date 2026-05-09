Maliye Bakanı Özdemir Berova, annelerin toplumun temelini oluşturan en kıymetli değerler arasında yer aldığını belirterek, “Bir toplumun vicdanı, annelerin sevgisiyle şekillenir.” dedi.

Berova, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin sevgi, fedakârlık ve merhametin en güçlü temsilcileri olduklarını vurguladı.

Annelerin yalnızca aile kurumunun değil, güçlü ve sağlıklı bir toplum yapısının da en önemli yapı taşı olduğuna dikkat çeken Berova, geleceğin teminatı olan nesillerin yetişmesinde üstlendikleri sorumluluğun, annelerin toplumdaki vazgeçilmez yerini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Hayatın her döneminde yol gösterici olan, sevgisini karşılıksız sunan annelerin varlıklarıyla yaşamı anlamlandırdığını kaydeden Berova, anneliğin insan hayatındaki en yüce ve en derin duygulardan biri olduğunu ifade etti.

Berova, başta şehit anneleri, deprem felaketinde evlatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerin fedakar anneleri olmak üzere, eşini ve evladını kaybetmenin derin acısını yüreğinde taşıyan anneler ile fedakârlıkları, emekleri ve sevgileriyle topluma örnek olan tüm annelerin, Anneler Günü’nü saygı ve minnetle kutladı.

Hayatını kaybeden anneleri rahmetle andığını ifade eden Berova, tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam temennisinde bulundu.