Dernek Başkanı Ahmet Derya, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerin gelecek hafta halkla paylaşılacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin uzun bir aradan sonra 2024 yılı başında Maria Angela Holguin Cuellar'ı "şahsi temsilcisi" olarak atadığını ve Cuellar’ın 6 ay boyunca yoğun temaslar yaptığını kaydeden Derya; Genel Sekreter’in Kıbrıs'a ilgisinin devam ettiğini, eylül ayı sonunda görüşmelerin yeniden başlatılması için çabalarını artırmasının beklendiğini söyledi.

Derya, Kıbrıs’ta İki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü destekleyen bazı siyasi parti, sendika, meslek odası ve sivil toplum örgütlerinin Genel Sekreter’in çabalarını desteklemek ve Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini görünür kılmak için barış etkinlikleri yapma kararı aldıklarını açıkladı.

“Ülkemiz Kıbrıs'ta altmış yılı aşkın bir süredir bölünmüşlük ve çözümsüzlük devam ediyor.” diyen Derya, 2017 Crans Montana sürecinin ardından duran görüşmelere dikkat çekerek, bir çözüm planının halen gündeme gelmediğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ta her gün çevre ve doğa olmak üzere insana dair tüm değerlerin tahrip edildiğini savunan Derya, “Yaşamın her alanında tam bir yozlaşma ve çürümüşlük yaşanıyor. Ülke, insanımız için yaşanmaz oluyor.” dedi.