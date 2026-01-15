Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kömürcü, Pınarbaşı ve Alemdağ depolarından beslenen bölgelere 16-30 Ocak tarihleri arasında su verilemeyeceğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, DSİ KKTC Proje Müdürlüğü denetiminde ve MİTAŞ Proje İnşaat Tekstil San. ve Tic. A.Ş. yükleniminde işletilen TC’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında, Beşparmak Pompa İstasyonu’ndaki pompaların değiştirilmesinin planlandığı ve su kesintisinin bu nedenle yapılacağı belirtildi.

Söz konusu çalışma nedeniyle, su kesintisinden azami fayda sağlanması ve vatandaşların mağduriyetlerinin azaltılması amacıyla eş zamanlı olarak Beşparmak-Alemdağ Hattı üzerindeki arızalı debimetrenin ve Kömürcü Depo Hattı üzerindeki arızalı flatörlü vananın değiştirilmesinin yanı sıra, “KKTC İçmesuyu Projesi Depo Bağlantı Hatları 2. Kısım” işi kapsamında isale hattı bağlantılarının da yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanacağı döneme kadar, suyun yerel içme ve kullanma suyu kaynaklarından temin edileceği, bu nedenle halkın suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuldu.