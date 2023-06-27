“Bayramlar, paylaşım ve dayanışmadır. El birliğiyle sorunlar aşılacak, geleceğe umutla bakacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da bulunan tarihi Bandabuliya’yı (Belediye Pazarı) ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Bandabuliya esnafının Kurban Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram günlerinde sevgi, birlik, beraberlik, hoşgörü, paylaşma ve toplumsal dayanışma gibi değerlere daha çok sahip çıkarak bu manevi değerleri, gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmanın önemine değindi.

İçerisinden geçilen dönemde yaşanan kimi zorlukların en erken zamanda el birliğiyle aşılacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakmak gerektiğine dikkat çekerek halkın bayramını kutladı.