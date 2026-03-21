Polis, bayramın ilk gününde Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta meydana gelen dört ayrı trafik kazasında dört kişinin yaralandığını, üç sürücünün ise alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapmaktan tutuklandığını veya aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen kaza, 155 miligram alkol tesiri altındaki İbrahim Diran’ın (E-32), HS 630 plakalı araçla önünde trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Mustafa Emre Gözübüyük (E-19) yönetimindeki MR 044 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, İbrahim Diran tutuklandı.

- Girne’de iki sürücü de kırmızı ışığa uymadı, dört yol ağzında çarpıştı

Girne Ecevit Caddesi’nde bugün saat 03.00 sıralarında trafik ışıklarında meydana gelen kazada ise, Mehmet Ali Kömeli (E-24) yönetimindeki PF 356 plakalı araç ile Efe Erol Kural (E-27) yönetimindeki ZS 058 plakalı araç çarpıştı.

Polis açıklamasında, her iki sürücünün de kendi yönlerindeki kırmızı ışığa uymadığı, Kural’ın ayrıca 88 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtildi.

Çarpışmanın etkisiyle ileri doğru savrulan ZS 058 plakalı araç, kavşak üzerinde bulunan bordür taşları ile demir korkuluklara da çarpıp dururken, PF 356 plakalı araç ise arka kısmıyla kavşak üzerinde bulunan trafik adasına çarpıp durdu.

Kazada yaralanan iki sürücü ile PF 356 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Batuhan Demir (E-23), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Kömeli ile Demir taburcu olurken, Kural acil serviste müşahede altına alındı.

Her iki sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Gazimağusa-Karpaz ana yolunda 18 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 42-43’üncü kilometreleri arasında dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada Tunç Yüzüak (E-18), KJ 037 plakalı araçla İskele istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.

Araç, trafik levhasına çarptıktan sonra iki takla atıp tavanı üzerinde durdu. Yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

- Güzelyurt’ta alkollü sürücü garajdaki araca çarptı

Güzelyurt’ta Şehit Ahmet Beyaz Sokak dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, Ömer Rüzgar (E-19), 140 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HJ 697 plakalı araçla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun batı kısmındaki bir evin garajında park halinde bulunan HP 270 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Ömer Rüzgar tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.