Cengizköy’de dün akşam yaşanan tartışmada B.G.’nin (E-19) burun kemiği kırıldı; G.İ. (E-39) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, olayın saat 21.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi. G.İ.’nin, gürültü yaptığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sırasında B.G.’ye küfrettiği, yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu kaydedildi.

B.G.’nin burun kemiğinin kırılmasına neden olduğu belirtilen G.İ.’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Güzelyurt’ta restoran hakkında yasal işlem

Güzelyurt’ta bugün saat 03.30 sıralarında, bir restoranın mekan kapatma saatine uymayarak faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.

Restoran işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

- Hastane önünde rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin ön kısmında dün saat 23.00 sıralarında, alkollü içki tesiri altında bulunan İ.Ö.’nün (E-42), makul mazereti olmadan yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Nefes örneği vermeyi reddeden İ.Ö.’nün suçüstü tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Cihangir’deki yangında 324 balya yandı

Cihangir’de dün saat 13.30 sıralarında, bir evin yanındaki arazide çıkan yangında 324 kare balyanın yandığı bildirildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.