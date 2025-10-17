Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü” adına “resmî duyuru” ifadesiyle gönderilen kısa mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçmişte gönderilen benzer içerikteki sahte mesajların dün sabah itibarıyla yeniden gönderilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, mesajın sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan mesaj içeriğinde yer alan ifadelere kesinlikle itibar etmemeleri ve benzer bir mesaj almaları hâlinde vakit kaybetmeden polise şikâyette bulunmaları istendi.