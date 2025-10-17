Polis Genel Müdürlüğü, Pazar, Pazartesi ve Salı yapılacak Bisiklet Turu nedeniyle, sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Polisten verilen bilgiye göre, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde, üç gün boyunca, ülke genelindeki bazı yollarda Velospeed Spor Derneği tarafından bisiklet turu (Tour Of Cyprus) gerçekleştirilecek.

Bisiklet turu kapsamında, 19 Ekim Pazar günü Gazimağusa-İskele-Dipkarpaz, 20 Ekim Pazartesi günü Dipkarpaz-Mersinlik-Kuzey Sahil Yolu-Tatlısu-Girne-Alsancak ve 21 Ekim Salı günü ise Alsancak-Güzelyurt-Lefke-Yeşilırmak yol güzergahlarında sporculara polis eskortu eşlik edecek.

Sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerde polis tarafından geçici olarak tedbir alınacak.

Bisiklet turu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret, işaretçilerine uymaları istendi.