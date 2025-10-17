Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının hafta boyunca 28-31 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Ekim dönemine ilişkin haftalık tahmin raporuna göre, hava, hafta sonu az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi ve salı parçalı ve çok bulutlu, diğer günlerde ise parçalı bulutlu olacak.

Bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31 derece, sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, pazar, pazartesi ve salı günleri zaman zaman kuvvetli esecek.