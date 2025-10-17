Boğazköy’de Arpalıklı Taş ocakları yakınlarındaki çöplük alanda, bu sabah, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, çöp ve molozlar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangına; polis, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve Arapalıklı Taş ocağına ait iş makineleri ile karadan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ile de havadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma ve iş makineleri ile de topraklama çalışmaları devam ediyor.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Dikmen-Boğaz bölgesinde bulunan arazide (çöplük) çıkan yangının, Sivil Savunma, İtfaiye ve askeri helikopter ile müdahale edilerek kontrol altına alındığı bildirildi.