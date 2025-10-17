Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, değişim sağlamak için büyük bir sorumlulukla çalıştıklarını kaydetti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı, SİM TV’de Meyil Adakul’un sunduğu Geniş Açı programına konuk olarak ülke gündemi, LTB çalışmaları ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

-“48 saat sonra sandık başında olacağız”

Harmancı, seçimlere saatler kala topluma çağrıda bulunarak, “48 saat sonra sandık başında olacağız. Değişim yönünde güçlü bir iradeyi sandığa yansıtmak için büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz” dedi.

TDP ve CTP’nin ilk turdan itibaren ortak hareket etmesinin önemine değinen Harmancı, “Bu çürüme ve yozlaşmayı durdurmak için riske girmeden, toplumun menfaatini önceleyen bir kararla Sayın Tufan Erhürman’ı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

-“Birleşmenin temeli akıl, mantık ve ülke sevgisi”

TDP-CTP birlikteliğinin “siyasi bir pazarlık” değil, ortak bir gelecek vizyonu üzerine kurulduğunu dile getiren Harmancı, “Bu birliktelik bir seçim pazarlığı değil. Tek gailemiz, bu ülkenin kaderini değiştirecek adımı 19 Ekim’de hep beraber atmak. Toplumumuzdan aldığımız hissiyat, bu birlikteliğin gelecekte de karşılıklı güven ve iş birliğiyle devam etmesi yönünde” ifadelerini kullandı.

-“Ülkede diplomasi ve diyalog eksikliği var”

“Sayın Tatar köy gezileriyle, ilçe gezileriyle kendi cephesine konuştu. Dünyaya değil. Bu, Kıbrıs Türk toplumunu 33 yıl geriye götürdü. Artık hem dünya, hem Türkiye hem de Güney’le de konuşabilen, diplomasiyi bilen bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç var.” diyen Harmancı, Lefkoşa’daki geçiş kapılarının işlevselliğine de değindi.



Harmancı şöyle devam etti:

“Metehan Kapısı’nda insanlar saatlerce bekliyor, adeta cezalandırılıyor. Bu durum kabul edilemez. Görüşmeden çözüm yolu bulunamaz, sorunlar ancak diplomasi masasında çözülür.”

-“Değişim inancı gözlerde”

Harmancı, seçim sürecinin son günlerinde halkın değişime olan inancını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların gözlerinde inancı ve kararlılığı görüyorum. En büyük anket budur. 19 Ekim büyük bir değişimi yine hep beraber başaracağız.”