Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) arasında Özel Burs ve İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile AKÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, alınan kararın son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Öğrencilerimiz adına çok değerli bir karar alındı. Bu nedenle Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bu uygulamanın diğer üniversitelere de örnek olmasını temenni eden Arıklı, “Okumak isteyen ama imkânı olmadığı için okuyamayan binlerce öğrenci var. Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin açtığı bu yolun diğer üniversitelere de örnek olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Özellikle havacılık alanındaki açılıma dikkat çeken Arıklı, havacılık sektörünün önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir ivme kazanacağını belirterek, “Havacılık sektörü önümüzdeki günlerde çok daha devasa bir sektör haline gelecek. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

-Esenyel

İmza töreninde konuşan AKÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı çatısı altındaki özellikle havacılık, turizm ve işletme alanlarında eğitim almak isteyen ancak maddi imkânı bulunmayan öğrencilere yönelik önemli bir burs kararı aldıklarını belirtti.

Esenyel, bakanlık aracılığıyla belirlenecek 5 öğrenciye yüzde 100 burs sağlanacağını ifade ederek, diğer bakanlıkların ilgili uzmanlık alanlarına göre protokollerinin hazırlanacağını ve Şubat 2026 kayıt dönemine kadar toplamda 50 öğrenciye burs verileceğinin bildirildiğini söyledi.