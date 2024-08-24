Basın-Sen’den yapılan açıklamada, Yayın Yüksek Kurulu’nun, kaza haberlerinin verilişiyle ilgili duyarlılığının kendilerini sevindirdiği, anacak geçmişten bugüne kadar birçok olayda benzer şekilde yapılan haberlere karşı" tek bir kez bile" ses çıkarmadığı eleştirisi yapıldı.

YYK’nın, "sadece bu olay üzerinden oluşan hassasiyetini" ise merak uyandırıcı bulduğunu belirten Basın-Sen, şu iddialarını dile getirdi:

“YYK’nın görevi, hassasiyetlerini basın açıklamasıyla dile getirmek değil, yasalara aykırı bir şekilde yayın yapan kurum ve kuruluşlara uyarı ve/veya ceza vermektir. Ancak bu konuda da asli görevlerini yerine getirmek aciz olan YYK, bariz hakaret içeren yayınları dahi işine gelmediğinde görmezden gelmektedir. Yine YYK’nın yaptığı yazılı açıklamada, lisanslı medya kuruluşlarına yönelik kullandığı tehdit içeren üslubu tarafımızca kabul edilemezdir.

Sahte web sitesi ordusuyla mücadele edildiği bir dönemde, tam olarak sorumluluklarını yerine getirerek YYK’dan lisans alan medya kuruluşlarına pozitif ayrımcılık yapılması gerekirken, YYK açıkça lisansı olmayan sözde medya kuruluşlarına müdahale edemeyeceğini ancak lisansı olan medya kuruluşlarına ‘Sizi bir kenara yazdım’ diyerek müdahale edebileceğini ifade etmiştir.

Bizler ‘daha çok demokrasi, daha çok özgürlük’ dedikçe, bu zihniyet daha çok dikta yöntemlerle karşımıza çıkıyor. O nedenle buradan YYK’yı üzerine vazife olmayan bu açıklamasını geri çekmeye ve kullandığı dikta dilden dolayı medya kuruluşlarından özür dilemeye davet ediyoruz.”