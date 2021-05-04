Serbest Kürsü / Levent Özadam
“Nüfusu 300 bin ya da kimine göre 350 ya da 500 bin olan ülkemizde günlük yayınlanan 20 gazete var...
Şu anda hepsi önümde...
Tek tek bakıyorum neyin nesi kimin fesi diye...
Burada içerik ya da kimler ne yazmış çok önemli değil!
Sahiplerine bakmak gerek önce...
Ne işle iştigal ediyorlar yani!
Sıralama da karışık...
İş adamı, devletle çok işi var!
İş adamı, turizmci her işi devletle...
İş adamı, çok sektörde kendini gösteriyor!
Gazeteci, başka iş yapmıyor...
İş adamıydı şimdi sadece tek bir gazetesi var!
Hem iş adamı hem gazeteci...
Sadece gazeteci!
İş adamı sonradan gazeteci olmuş...
Gazeteci ama başka işler de yapıyor!
İş adamı, yatırımcı...
İş adamı yurt dışında yaşıyor!
Akademisyen...
Gazeteci...
Gazeteci...
Parti gazetesi
Parti gazetesi
Parti gazetesi
Parti gazetesi
Parti gazetesi
Parti gazetesi!
...
Maalesef ki durum budur...
Gazeteci sayısı en az!
Ya iş insanı ya da parti gazetesi...
Hani 3 Mayıs Dünya .Basın Özgürlüğü gününde hep nutuk attılar ya!
Hangi basın özgürlüğünden dem vuruyorlar anlamak güç...
Böyle bir tablo karşısında basın özgürlüğü mu olurmuş!
Geçin bunları lütfen...
kendi kendimizi kandırmayalım artık!
O dediğiniz artık nostalji...
Çok eskilerde kaldı!
Gazetecilik Türkiye'de nasıl babı Ali'den beton yığınları olan dev plazalarda yapılıp iş ve siyaset dünyasının eline geçti...
Bizde de çok farklı değil...
Medyayı ya patronlar ya da siyasetçiler yönetiyor!
Böyle bir ortamda özgür basın olmaz...
Aksine iş dünyasına ve siyasilere teslim olmuş zavallı gazeteciler kitlesi olur!
Patron ne derse o yani...
Önemli olan kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi değil patronların çıkarları!
Ya da onların iş takipleri...
Siyasilerin ne dedikleri, nasıl rant elde edecekleri!
...
Kendi kendimizi kandırmayalım artık...
Özellikle de meslektaşlarımız içindir bu söz!
Yılın belirli günlerinde nutuk atan siyasilere bir baksanıza...
Basını yere göğe sığdıramazlar, nutuk üstüne nutuk patlatırlar ama!
Yılın sadece bir kaç gününde olur bu...
Genelde de plaketler dağıtılırken!
Sırt sıvazlayıp, nasıl da basın özgürlüğünden bahsederler...
Ama kendi söylediklerine kendileri de inanmazlar!
Siz de inanmayın lütfen...
Bu yapıda basın özgürlüğü sadece bir hayalden ibarettir!
Ya da gösterişten...
Basın iş insanlarının ve siyasilerin kıskacından kurtarılmadıkça da bu böyle sürer gider!
Biz de kendimizi kandırmaya devam ederiz!
Basın bu ortamda nasıl özgür olsun güzel kardeşim?..”
…
Yukarıdaki yazıyı bundan tam üç yıl önce kaleme almışız…
Şunu anlıyoruz ki durum şimdi daha da vahim bir hale gelmiştir!
Son yıllarda internet gazeteciliği adı altında resmen tetikçi bir medya gurubu oluşturulmuş, ne yazık ki buralarda biraz da maddi olanaksızlıklardan dolayı bazı meslektaşlar görev yapmaya başlamış ve kendilerine borazan olma görevi verilmiştir…
Anlayacağınız medyanın çok büyük bir kesiminin görevi şu sıralar kamuoyunu bilgilendirme filan değil patronlarının borazanlığını yapma görevidir!
Onun içindir özellikle meslektaşlarımız basın özgürlüğünden ya da onurundan filan bahsetmesinler…
Özgürlüğü zaten çoktan beridir kendi elleriyle teslim etmişler ve bunun karşılığında maddi kazançları tercih etmişlerdir!
Kızıyoruz ama kesinlikle kınamıyoruz…
Sonuçta tüm meslektaşlar bir şekilde evine ekmek götürmek mecburiyetindedirler!
Özgürlükten ödün vermek de artık bizim mesleğin bir kaderi haline gelmiştir…
MESAJ KUTUSU
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