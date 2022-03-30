Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Çok değil bir hafta önce kaleme almıştık…
“Bir garip başhekim ataması…” başlığıyla!
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne Akçiçek Hastanesine bir yazı göndererek Dr. Beyhan Berova’yı başhekim atamıştı…
Mevcut başhekim Prof. Dr. Suha Akpınar’a da görevden alma yazısı gitmemişti!
Haliyle ortalık fena halde karıştı…
Aradan bir hafta geçti, sorduk soruşturduk hiçbir değişiklik yok!
Ama hastanede kargaşa çok…
Çünkü bu konuda tek bir gelişme bile yaşanmamış!
Ciddi bir kaos yaşanıyor…
Hastane hekimleri ve çalışanları haddinden fazla huzursuz!
Çünkü hastane başhekiminin kim olduğunu bilmiyorlar…
Zira burası abur cubur bir devlet kurumu değil!
Devletin bir hastanesi…
Burada insanlara sağlık hizmetleri veriliyor!
Ama yetki karmaşası yaşanıyor…
Zaman geçtikçe de kavga seviyesizleşiyor!
Bu konuda tek yetkili de Sağlık Bakanlığıdır…
Yasalar ne diyorsa olması gereken odur!
En kötüsü de yaşanan belirsizlik ve bunun sağlık sistemine zararıdır…
Sayın Bakanın görevi de bu belirsizlik ortamına son vermek olmalıdır!
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Yılan hikayesine dönen bir başka konu daha…
Kalkınma Bankası’na ödenmeyen kredi karşılıkları!
Burası adı üstünde iş dünyasına katkı vermek için kurulan bir kurum ama aksine belli ki artık bir takım yüzsüzler kalkındırılmak istenmiş…
İş dünyası şu anda parasızlıktan kırılırken Kalkınma Bankası’nın milyonlarca Dolar alacağı var!
Daha da vahimi 700 dosya var bunların 162’si yargıya taşınmış ama yıllarca dosyalar beklemede…
İnsanın aklı ermiyor bu duruma!
Resmen devlet eliyle bir yüzsüzler ordusu yaratılmış…
İşlerini geliştirmek için kuyruklarda kredi bekleyenler varken yüzsüzler ordusundan hesap soran kimse yok!
Normalde birkaç bin liralık kredi borcunu ödeyemeyenlerin evine mazbata gidip hapis yatarlarken Kalkınma Bankası yıllardır partilerin çiftliği haline dönmüş, hesap soran ve bedel ödeten makam yok…
Şimdi gözümüz yeni hükümette olacak!
Geçmiş hükümetlerin ayıbını temizleyecekler mi yoksa aynı hortumlama düzeni devam edecek mi?
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Bu ülkede bazı şeyleri anlamak artık çok güç hale geldi…
Şu anda tartışılan Belediyeler Reformu!
Hükümet bu reformu yapmak için yerel seçimleri ertelemek istiyor zaten bu yönde de karar alındı…
Muhalefet ve sendikalar da seçimlerin zamanında yapılmasını istiyor, ama 28 belediye ile!
Mecliste bu konuda tartışmaları izledik gülelim mi ağlayalım mı bilemedik…
Muhalefet diyor ki böyle seçim ertelemesi Anayasa’ya aykırıdır!
Aykırı olmaması için de kararın oy birliğiyle alınması gerekirmiş…
Muhalefet seçim ertelemesine karşıysa oy birliği olmayacak demektir!
Hala niye ısrar ederler anlamak mümkün değil…
Boş tartışma ve hukuk tanımayan kararlar bu ülke insanına hiçbir şey kazandırmaz!
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Milletin kafasında bu ayın maaşlarının ödenip ödenmeyeceği soruları varken bir sendika kalkıp iki gün eylem yapacaklarını ve hiçbir maaşı ödemeyeceklerini açıklıyor…
Akıllara durgunluk veren bir mantık!
Resmen vatandaşla dalga geçiyorlar…
Zaten dün haber yayınlanınca da kamuoyundan ciddi bir tepki yağmuru başladı!
Eğer devlet maaşları ödeyebilir ve bu sendika da maaş ödemezse neler olur bilir misiniz?
Hepinizi eşek sudan gelinceye kadar evire çevire döverler…
Bunu da siz hak etmiş olursunuz!
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Ülkede intihar olayları, hem de genç intiharlar geçmiş yıllara göre yoğunlaştı…
Bu konuda merakımız şudur;
Bu tür acı veren olayları bilimsel olarak inceleyen bir devlet birimi var mı?
Bu insanlar elbette durup dururken canlarına kıymıyorlar…
Devlet bu tür olayları soruşturup gerçek nedenleri araştırmazsa intiharların önümüzdeki günlerde çok daha fazla artacağından kimsenin kuşkusu olmasın…
Sosyal patlamalar daha aylar öncesinden geliyorum diye feryat ediyordu!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ali PİLLİ, antijen test kitlerinin bundan böyle yarı fiyatına getirilmesi için bir şirketle anlaşma yaptığınızı memnuniyetle öğrendik, doğru ve yerinde bir karardı. Bu arada Girne Akçiçek Hastanesi’nde başhekim krizi devam ediyor, konuya acil olarak çözüm getirmeniz bekleniyor…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Kalkınma Bankası’nı hortumlayanlar yıllardan beridir eski hükümetler tarafından resmen koruma altına alındı. Bari sizin hükümet döneminde arsız takımı ortaya çıkarılsın hatta kamuoyuna deşifre edilsinler. Bunu başarabilirseniz kahraman bile ilan edilebilirsiniz!
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Sayın Ersin TATAR, YÖDAK başkanı ve üyeleri arasında yaşanan tatsız olaylar size yaptıkları ziyarette de gözler önüne serilmiş ve doğal olarak fazlasıyla sinirlenmişsiniz. Demek ki bu kurumu masaya yatırmak ve tarafları kendi ağızlarından dinleme görevi de size düşüyor demektir…
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Sayın Halis ÜRESİN, MİK Başkanı olarak sizden ve ekibinizden ihalelerin iptal edilmesi nedenlerini şeffaflık adına kamuoyuna detaylı bir açıklama yapmanız bekleniyor. Zira bize öyle bilgiler geliyor ki siz de zan altında kalabilirsiniz!
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Sayın Beyhan BEROVA, Girne Akçiçek Hastanesindeki başhekimlik kavgasında gerginliği son günlerde epey arttırdığınız yönünde şikayetler gelmeye başladı. Bu konuda biraz sabırlı olmakta yarar görüyoruz çünkü hekimler de artık birbirine düşerse vay bu ülkenin haline!
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Sayın Gökhan GÜLER, Cumhurbaşkanlığı’nda dünyadaki diğer Türk ülkeleri konusunda danışman olduğunuzu memnuniyetle öğrendik. Uzun da olsa bir bekleyişten sonra sonuç almanız hiç yoktan iyidir değil mi? Yeni görevinizde başarılar dileriz…
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, 23 sene önce yangında kül olan Devlet Tiyatroları binasının yeniden yapımının gerçekleşeceği konusuna siz inanıyorsanız işte o zaman belki biz de inanırız. Daha bakalım kaç kez 7 Mart tarihleri gelip geçecek ve verilen sözler açıklamalarda kalacak?
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Sayın Lisani ÖZÇÜRÜMEZ, Maliye-Sen olarak maaş ödememe eylemi kararı absürt bir karar oldu, aynı zamanda hükümetle danışıklı dövüş olarak algı yarattı. Vermeyin bakalım maaş çeklerin bakalım başınıza neler gelecek…
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Sayın Hasan TAÇOY, eski bakanlık döneminizde elektrikte bir yıl boyunca zam yapmadığınız gerekçesiyle son yapılan okkalı zammın sizin başınıza patlayacağını ve bunun için bir takım girişimlerde bulunulduğunu biliyor muydunuz?
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Sayın İlker İPEKDAL, kısa bir süre sonra kendinize ait bir binada klinik hizmetlerini vermeye başlayacağınızı memnuniyetle öğrendik. Bu arada yeni branşlara da geçme kararı almışsınız şimdiden hayırlara vesile olsun…
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