Genel Kurul’da ilk olarak, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütçesine ilişkin raporu okudu. Ardından Vakıflar İdaresi bütçesine ilişkin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli söz aldı.

İncirli, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ülkenin en köklü kurumu olduğuna dikkat çekerek, Vakıflar İdaresi’nin ülkede uluslararası tanınmışlığı olan 2 kurumdan biri olduğunu kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nin uzun yıllar boyunca okullar yaptığını, okullara, kurumlara, devlet binalarına destekler yaptığını, sosyal konutlar inşa ettiğini ve daha birçok önemli hizmette bulunduğunu belirten İncirli, bu hizmetlere örnekler verdi, bunların asla unutulamayacağını söyledi.

Yaklaşık 500 milyon TL’lik bütçesi olan Vakıflar İdaresi’nin büyük bir bütçe olduğunu, bazı bakanlıklardan çok daha büyük olduğunu belirten İncirli, “Önemli bir Kurum ama bütçesi de çok önemli.” diye konuştu. İncirli, Vakıflar’ın kendi gelirleri olduğunu da hatırlatarak, bu ülkedeki her bir kuruşun Kıbrıslı Türklerin milli serveti olduğunu, harcamaların şeffaflıkla paylaşılması zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nin bütçesi incelendiğinde özellikle bazı kalemlerdeki bütçelerin dikkat çektiğini belirten İncirlik, 48 milyonluk “dıştan hizmet alımı” kaleminde yer alan hizmetlerin ne olduğunu sordu. İncirli, bunun yanında, 2 farklı 30 milyon TL’lik “diğer hizmet alımı” kalemi olduğunu da söyleyerek, faaliyet raporunda bu hizmet alımlarına denk gelecek faaliyetleri göremediğini ifade etti. En büyük kalemin ise 203 milyon TL ile “sosyal amaçlı transferler” olduğunu söyleyen İncirli, bu harcamaların kamuoyu ile paylaşılması çağrısında bulundu.

Geçmişte birçok eser bırakan Vakıflar İdaresi’nin bugün ne bırakacağını soran İncirli, ülke için bu kadar değerli bir kurumun çok daha uzun yıllar yaşayabilmesi için şeffaflıktan uzaklaşmaması gerektiğini kaydetti. Vakıflar İdaresi’nin yeni yönetime başarılar dileyen Milletvekili İncirli, bu konularda hassasiyet göstermeleri temennisinde bulundu

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de İncirli ardından söz alarak, geçen günlerde Vakıflar İdaresi’nin narenciye arazisinin 10 yıllığına kiralanmasına yönelik ihalesine işaret ederek, bu ihalenin bölgedeki vatandaşlar tarafından duyulmadığını savundu. Şahiner, ihale duyuru yöntemlerinin daha şeffaf ve geniş kapsamlı olması çağrısında bulundu.

Ardından tasarı oylanarak, 28 kabul, 6 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- Din İşleri Dairesi bütçesi

Vakıflar İdaresi 2025 yılı bütçesi ardından 571 milyon 539 bin TL’lik Din İşleri Dairesi bütçesi ele alındı.

Daire bütçesine ilişkin rapor Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okundu. Ardından CTP Milletvekili Ürün Solyalı bütçeye ilişkin söz aldı.

Milletvekili Ürün Solyalı, burada yaptığı konuşmada, Din İşleri Başkanı’nın bütçe görüşmelerinde bulunmamasını eleştirerek, Din İşleri Dairesi’nin büyük bir bütçeye sahip olduğunu, birçok kurumun toplam bütçesinden fazla olduğunu kaydetti. Solyalı, bu bütçenin 530 milyonunun devlet katkısı, 35 milyonunun ise Vakıflar İdaresi’nden aktarılacağını anlattı, bütçenin doğru kullanılması temennisinde bulundu.

Din İşleri Dairesi’nin yasasında yazan görev ve yetkilerini sıralayan Solyalı, bunların arasında halkı din konusunda bilgilendirmek, laiklik ilkesi doğrultusunda toplum dayanışması ve bütünleşmesini amaç edinen faaliyetleri yürütmek olduğunu kaydetti, Meclis’te laiklik üzerine yaptıkları tartışmaları hatırlattı.

Din İşleri Dairesi’nin Başbakanlığa bağlı bir kurum olduğuna dikkat çeken Solyalı, geçen yıllarda Daire Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik sarf ettiği ve kamuoyunda ses getiren ifadelerini hatırlatarak, bu ifadelerin yasalara uygun olmadığını savundu, bu ifadelere yönelik hükümet adım atılmamış olmasını eleştirdi.

Milletvekili Solyalı, bazı kalemlere ayrılan bütçeleri değerlendirerek, enerji ve akaryakıt giderlerinin yüksek olduğunu ifade etti, devletin din eğitimini kontrol etmesinin öneminin altını çizdi.

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da yerinden söz alarak, Milletvekili Solyalı’ya yapmış olduğu konuşmadan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Bütçe tasarısı 27 kabul, 6 ret ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- Yayın Yüksek Kurulu bütçesi

Din İşleri Dairesi bütçesi ardından 20 milyon 638 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı.

Komite Başkanı tarafından raporun okunmasının ardından milletvekilleri bütçeye ilişkin söz almadı. Bütçe tasarı için oylamaya geçilerek, tasarı 28 kabul 8 ret ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi

Ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 10 milyon 105 bin TL’lik 2025 yılı bütçesi ele alındı.

Bütçeye ilişkin komite raporu, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından paylaşıldı.

Bütçeye ilişkin söz alan CTP Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yapaya zeka ve dijital çağda önemine dikkat çekerek, bu Kurul’a gereken önemin verilmediğini savundu.

Özdenefe, Kişisel Verileri Koruma Yasası’nın geç çıkması ve ardından tüzüklerde yaşanan gecikmelerden dolayı faaliyetlerde yaşanan gecikmeleri hatırlatarak, yasa kapsamında bilgilendirme yükümlülüğü olduğunu ve bunun talep edildiğini kaydetti, Özdenefe, bu yükümlülüğün kaç gerçek ve tüzel kişi tarafından yerine getirildiğini sordu.

Mevcut yasanın pratik olmadığını, günün koşullarına revize edilmesi gerekliliği hakkında konuşan Özdenefe, Kurul’un personeli ve Kurul’a ayrılan bir yeri olmadığını kaydetti.

Günlük hayatta verilerin vatandaştan sürekli talep edildiğini belirten Özdenefe, bu verilerin hassasiyetine dikkat çekti.

Dünyada ciddi bir şekilde tartışılan “unutulma hakkı”na da değinen Özdenefe, bu hakkın öneminin altını çizerek, bu konuda daha önce yaptığı çağrılarını yineledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Ünal Üstel söz alarak eleştirilere ve sorulara yanıt verdi.