(Kamalı Haber) - Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Suç gelirini aklama, irtikap, rüşvet alma”, "rüşvet talep etme, “rüşvet teklif etme", “görevi kötüye kullanma”, "kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu" ve "kanunsuz ateşli silah tasarrufu" suçlarından tutuklanan Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube'de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 2022-2024 tarihleri arasında Lefkoşa'da devlet dairelerinde işlemlerin yapılması için bazı şahıslardan 220 bin Euro, 35 bin sterlin rüşvet aldığını söyledi. Polis, zanlının yine aynı tarihler arasında bir devlet arazisinin kiralanmasına onay vermesi için devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti. Polis, devlet dairesindeki bir işlemin yapılması için ise zanlının bir şahıstan 200 bin sterlin rüşvet istediğini açıkladı. Polis, zanlının bir başka şahıstan daha 100 bin Euro istediğini aktardı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Savcı Ali Hidayet, suç gelirini aklama suçunun 15 yıl, rüşvet suçunun 10 yıl ve irtikap suçunun ise 8 yıl hapis öngören suçlardan olduğunu belirtti ve teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir milyon TL nakit teminat yatırmasına ve 5 kefilin ikişer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.