(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan John Eniola Ajisebutu, Esther Chimuanya ve Samuel Akınwale Akınban mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurları Mustafa Sadeli ve Hülya Debreli mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru Sadeli, 20 Aralık 2025 tarihinde 16:00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen John AJisebutu ve Esther Chimuanya Sabastinr'nın pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru Debreli ise

21.12.2025 tarihinde 00:10 raddelerinde Demirhan'da, Altın Evler Sitesi karşısında Demirhan Polis ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolünde, kullanımındaki GA 099 plakalı araçla durdurulan Samuel Akınwale Akınban'ın yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.