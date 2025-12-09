Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Başbakanlık bütçesine ilişkin konuşmasında, sanal bahisin çok tehlikeli olduğunu belirterek, 70 milyon euroluk bir ek gelir kapısı açılacak diye bankaların da riske atılacağını sōyledi.

Geçen ayki hayat pahalılığının yüzde 0.81 olduğuna inanan tek bir kişi olmadığını vurgulayan Şahiner, batık kamu maliyesi biraz daha hayatta kalabilsin diye hayat pahalılığının saptırıldığını savundu.

Bakanlar Kurulu kararlarının eklerinin herkesin ulaşabileceği bir yerde yayımlanması gerektiğini vurgulayan Şahiner, Bakanlar Kurulu Sekreterliği’nin bilgi gizlediğini iddia etti.

Dijital dönüşüm ve elektronik devlet konusuna da değinen Şahiner, kamusal hizmetlerde hız ve verimlilik sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Dijital dönüşüm ve elektronik devlet konunun bu kadar beklememesi gerektiğini söyleyen Şahiner, "Bununla ilgili yazılımlar yerel şirketler tarafından yapılsaydı çoktan bitmiş olacaktı" dedi

Şahiner, spor tesisleri yapım projesinde sosyal tesisler kaleminde bir milyar TL olduğunu belirterek, bunun neye göre hesaplandığını sordu.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat da Başbakanlık bütçesi üzerine söz aldı.

Bakanlar Kurulu tarafından verilen silah ruhsatlarının Resmi Gazete’de yayımlanmamasını eleştiren Talat, yetkililerin siyasi sorumluluk almadığını söylerek, sorumluluk alıp, istifa eden dünya çapındaki siyasilerden örnekler verdi.

Talat, müsteşarının tutuklanmasına ilişkin Başbakanın hiçbir açıklama yapmamasını ve sorumluluk almamasını eleştirerek, MİK Başkanının tutuklanmasında da ilgili bakanın tepkisiz kaldığına işaret etti. İhalelerdeki “usulsüzlüklerden” de bahseden Talat, hükümeti istifaya çağırdı.

26 milyara yakın bütçe açığı olduğunu belirten Talat, toplam yatırım ödeneği bütçenin yüzde 11’ini aşmazken, yatırımlardan nasıl bahsedildiğini sordu.

E-devlet konusunun çok karmaşık bir hal aldığı uyarısında bulunan Talat, protokollerle memleketin yönetilmesinin sonuçlarını yaşadıklarını söyledi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da söz alarak, muhalefet milletvekillerinin eleştirileri ve sorularını yanıtladı.

CTP dönemindeki bütçelerden bahseden Amcaoğlu, Başbakanlığın faaliyet raporu olmamasına yönelik eleştirileri haklı bulduğunu ifade etti.

Özel okullarla ilgili şikayetin Rekabet Kurulu’nun gündeminde olduğunu ve incelendiğini söyleyen Amcaoğlu, AKSA ile ilk sözleşmeyi Mehmet Ali Talat’ın imzaladığını, kendilerinin de üçüncü sözleşmeyi imzaladığına dikkati çekti.

Kablo ile elektrik konusunda fizibilitenin bittiğini kaydeden Amcaoğlu, bu projeyle birlikte ülkenin kendi enerjisini kendisinin karşılayabileceği bir sisteme kavuşmuş olacağını belirtti.

“Hükümetin milletvekili ve bakanlarının Başbakanın sözüne güvenmediği” eleştirisine tepki gösteren Amcaoğlu, böyle bir şey olmadığını ve bunu bir CTP milletvekilinin dile getirmesini de doğru bulmadığını söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, eleştiri yapan ve katkı koyan milletvekillerine teşekkür etti.

Başbakanı istifaya davet edenleri kınayan Berova, MİK ve ihaleler hakkında ortaya konan iddialara değindi.

MİK Başkanını atama yetkisinin Maliye Bakanına ait olduğunu belirten Berova, Maliye Bakanı’nın MİK başkanı ve üyelerini üç yıl boyunca görevden almasının yasal olarak mümkün olmadığını söyledi.

MİK’in teşkilat yapısına kavuşturulabilmesi amacıyla teşkilat yasasının yazılabilmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Berova, bu çalışmaların son aşamaya geldiğini aktardı.

İstatistik Kurumu ihalesi ile ilgili iddialara da değinen Berova, ihaleye girecek hiçbir şirketle asla kişisel bir ilişki kurmadığını vurguladı. Bu dosyayı Sayıştay’a göndereceklerini söyleyen Berova, ihalelerin elektronik olarak gerçekleşebilmesi için bir modelin hayata geçirilmesi çalışmalarının başladığını belirtti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın yeniden söz alarak, tabanca ruhsatlarının Resmi Gazete’de yayımlanmadan yürürlüğe girip girmeyeceğini ve kaç izin verildiğini sordu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yerinden söz alarak, soruya cuma günü yanıt vereceğini belirtti.

Barçın, "Ben Maliye Bakanı olsam ver MİK Başkanı da rüşvet iddialarıyla gözaltına alınsaydı şartnameleri mutlaka okurdum" dedi.

Bütçesinde 4 milyar kar ettiği görülennKıb-Tek'in ne kar, ne zarar edemeyeceğini belirten Barçın, vatandaşın neden pahalı elektrik ödediğini sordu.

Konuşmaların ardından 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Sonrasında idari ve koordinasyon yönünden Başbakanlığa Bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu çerçevede ilk olarak 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) bütçesi ele alınmaya başlandı.