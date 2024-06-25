Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'de temaslarda bulunan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda yer alan görüşmede UBP Milletvekili Sunat Atun ve CTP Milletvekili Filiz Besim de hazır bulundu.

-Özer: “Erdoğan Kıbrıs davasını her platformda savunmak için çok çalışıyor”

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer kabulde yaptığı konuşmada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs davasını her platformda savunmak için çok çalıştığını, Türkiye Cumhuriyeti'ninse Kıbrıslı Türklerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve refahının artırılması için elinden geleni yaptığını aktardı.

Özer, KKTC'nin tanınması için uluslararası alanda yapılan ataklardan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve Azerbaycan'dan KKTC'ye yapılan ziyaret ve KKTC'li yetkililerin Azerbaycan'a davet edilmesini olumlu adımlar olarak nitelediklerini kaydetti. Özer, TBMM'nin millî davada KKTC halkının yanında olmasından mutluluk duyduklarını da belirtti.

-Ataoğlu: "Rum tarafı KKTC'de gelişmekte olan sektörleri baltalamaya çalışıyor"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu da 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 50. yıldönümünün kutlanacağına işaret ederek, 50 yıl önce anavatan ve yavru vatan nasıl birlikte olduysa 50 yıl sonra bu birlikteliğin yeniden yaşanacağını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKSOY ve Azerbaycan'la olan ilişkilere de değinen Ataoğlu, özellikle dost Azerbaycan'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Ataoğlu, Rum tarafının özellikle KKTC'de gelişmekte olan hangi sektör varsa onu baltalamaya ve darbe vurmaya çalıştığını söyleyerek, KKTC'de yatırımcı olarak bulunan vatandaş statüsü almış kişileri tutuklatma girişimleri karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Gerek Başbakan Üstel gerekse kendisinin bu girişimlerin ardından "KKTC'nin garanti bir devlet olduğunun" mesajını verdikleri kaydeden Ataoğlu, KKTC'nin dimdik yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimleri de yapıldı.